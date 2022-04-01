Украинский десант в МанСити пополнился

Александр Зинченко помог 23-летнему центральному полузащитнику с клубом, где он сможет поддерживать форму. Андрей Кравчук будет тренироваться с командой Манчестер Сити в возрасте до 23 лет.

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Ранее украинские футболисты пересекались в молодежной команде Шахтера. Интересно, что Кравчук начал сегодняшний сезон в чемпионате России.

МанСити после 29 туров идет лидером в АПЛ, в активе "горожан" 70 очков.

Напомним, что ранее Зинченко тоже выступал в стране-агрессоре. Александр играл за Уфу.

Кто такой Андрей Кравчук