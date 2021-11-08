Лучшее выступление украинских бегунов

Чемпионат мира в 48-часовом беге на тредмиле проходил в третий раз. На этот раз соревнования проходили в Польше.

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Участникам нужно было преодолевать дистанцию на беговых дорожках в течение 48 часов. Победителями становились те спортсмены, которые преодолели наибольшее расстояние. На этот раз ими оказались украинцы.

Андрей Ткачук победил в мужском зачете. Он преодолел дистанцию в 410 километров и установил мировой рекорд.

В женском же зачете победу одержала Валентина Ковальская. Она преодолела 339 километров и также установила мировой рекорд.

На подиуме к Ковальсткой присоединилась еще одна украинка – Виктория Николаенко-Брянцева. Она заняла второе место, пробежав за 48 часов дистанцию в 310 километров.