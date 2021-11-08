Найкращий виступ українських бігунів

Чемпіонат світу у 48-годинному бігу на тредмилі проходив утретє. Цього разу змагання відбувалися у Польщі.

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Учасникам потрібно було долати дистанцію на бігових доріжках упродовж 48 годин. Переможцями ставали ті спортсмени, які подолали найбільшу відстань. Цього разу ними виявилися українці.

Андрій Ткачук переміг у чоловічому заліку. Він подолав дистанцію в 410 кілометрів та встановив світовий рекорд.

У жіночому ж заліку перемогу здобула Валентина Ковальська. Вона подолала 339 кілометрів і також встановила світовий рекорд.

На подіумі до Ковальстької доєдналася ще одна українка – Вікторія Ніколаєнко-Брянцева. Вона посіла друге місце, пробігши за 48 годин дистанцію у 310 кілометрів.