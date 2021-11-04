Американский центр безопасности проведет расследование
Тренера постоянно обвиняли в домогательствах к воспитанникам. Бегунам Адаму Джемили и Дэрилу Нэйти Федерация легкой атлетики Великобритании вообще посоветовала прекратить какие-либо связи с Рейдером.
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Адвокат тренера Райан Стивенс отмечает, что любые обвинения в адрес его клиента бездоказательны и абсолютно необоснованны.
Центр безопасности спорта не направил Рану сообщения о предъявленных обвинениях,
– уверяет адвокат.
Американский центр безопасности спорта проведет расследование в отношении действий специалиста.