Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое 74 место в спринте в Хохфильцене.

После финиша гонки Пидручный в интервью Xsport подвел итоги, а также поделился впечатлениями от атмосферы в команде Юрая Санитры.

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Почему я так бегу? Все вопросы к тренеру, он нас готовил, а не я. Я старательно выполнял все его задания, потому как подготовил, так и бежим. Относительно второго круга в сегодняшней гонке –просто перестал бежать и все, ничего не мог с собой сделать, добавить не получалось абсолютно. Не знаю, что со мной сейчас происходит, совершенно не те кондиции, которые должны быть. Вроде бы только начало сезона, но формы абсолютно нет.

"По поводу атмосферы в команде? Она не идеальна, но в принципе все в рабочем режиме. Будем дальше работать над ошибками", – рассказал Дмитрий.