Соревнования проходили с 12 по 17 декабря в Польше. Турнир носит название Polish Open 2022 года.

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В Кубке мира приняли участие 64 спортсмена из 9 разных стран. Также были участники, выступавшие как "индивидуальные игроки", то есть не представляли ни одну ассоциацию. От Украины на Кубок мира уехали 12 мужчин и 5 женщин.

Три медали из шести завоевали украинцы. Лидер сборной Украины Юрий Аникеев из Харькова благодаря важной победе над нидерландским спортсменом в последнем туре завоевал бронзовую медаль опен-турнира. В топ-10 также смог попасть виннитчанин Денис Шкатула, занявший 9 место. В женском зачете также есть положительные результаты, поскольку одесситке Виктории Мотричко удалось взять серебро, а харьковчанке Юлии Макаренковой – бронзу.

У украинцев еще будет шанс получить медали. 18 декабря в Польше состоится чемпионат мира-2022 в скорой программе среди мужчин и женщин.

