Украинка Ангелина Калинина выиграла свой первый турнир на уровне WTA. Наша спортсменка в финале встречалась с представительницей Дании Кларой Таусон (115-е место в мировом рейтинге WTA).

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Финальный матч длился 2 часа 18 минут. Калинина во время матча четырежды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейкпоинтов.

В итоге первая ракетка Украины обыграла в трех сетах 19-летнюю Клару Таусон со счетом 6:3, 5:7, 6:4.

Ангеліна Калініна з трофеєм WTA / instagram.com/angie_kalinina

WTA 125. Лимож (Франция). Финал

Ангелина Калинина (Украина, 5) – Клара Таусон (Дания) – 2:1 (6:3, 5:7, 6:4)

Следует отметить, что для Калининой это дебютный трофей на уровне WTA. Ранее теннисистка выигрывала турниры на уровне тура ITF.

Путь Калининой к победе в Лиможе: