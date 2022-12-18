Украинка Ангелина Калинина выиграла свой первый турнир на уровне WTA. Наша спортсменка в финале встречалась с представительницей Дании Кларой Таусон (115-е место в мировом рейтинге WTA).
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Финальный матч длился 2 часа 18 минут. Калинина во время матча четырежды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейкпоинтов.
В итоге первая ракетка Украины обыграла в трех сетах 19-летнюю Клару Таусон со счетом 6:3, 5:7, 6:4.
Ангеліна Калініна з трофеєм WTA / instagram.com/angie_kalinina
WTA 125. Лимож (Франция). Финал
- Ангелина Калинина (Украина, 5) – Клара Таусон (Дания) – 2:1 (6:3, 5:7, 6:4)
Следует отметить, что для Калининой это дебютный трофей на уровне WTA. Ранее теннисистка выигрывала турниры на уровне тура ITF.
Путь Калининой к победе в Лиможе:
- R32: Кароль Монне (Франция) – 6:4, 6:0
- R16: Дженни Лим (Франция) – 6:0, 6:0
- QF: Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:1
- SF: Анна Блинкова (Россия) – 7:5, 6:4
- F: Клара Таусон (Дания) – 6:3, 5:7, 6:4