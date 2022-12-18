Змагання проходили з 12 по 17 грудня у Польщі. Турнір носить назву Polish Open 2022.

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У Кубку світу взяли участь 64 спортсмени з 9 різних країн. Також були учасники, які виступали, як "індивідуальні гравці", тобто не представляли жодну асоціацію. Від України на Кубок світу поїхали 12 чоловіків та 5 жінок.

Три медалі із шести завоювали українці. Лідер збірної України Юрій Анікєєв із Харкова завдяки важливій перемозі над нідерландським спортсменом в останньому турі завоював бронзову медаль опен-турніру. У топ-10 також зміг потрапити вінничанин Денис Шкатула, який посів 9 місце. У жіночому заліку також є позитивні результати, оскільки одеситці Вікторії Мотрічко вдалось взяти срібло, а харків'янці Юлії Макаренковій – бронзу.

В українців ще буде шанс здобути медалі. 18 грудня у Польщі відбудеться чемпіонат світу-2022 у швидкій програмі серед чоловіків та жінок.

