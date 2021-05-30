Украинцы взяли три медали Кубка мира по спортивной гимнастике, Ковтун получил второе "золото"

Украинская сборная 30 мая получила еще три награды в финалах на Кубке мира в Болгарии. Илья Ковтун завоевал свое второе "золото".

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Копилка сборной Украины пополнилась еще двумя золотыми наградами и еще одним "серебром". Для Назара Чепурного золотая медаль на болгарской земле стала первой на этапе Кубка мира.

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Украинец взял медаль в опорном прыжке. Его результат составил 14.700. Чепурному удалось опередить румынского гимнаста Мариана Драгулеску (14.525) и представителя Азербайджана Ивана Тихонова (14.300).

Видео выступления Чепурного

Второе для себя "золото" в Болгарии получил Илья Ковтун. После победы в упражнениях на лошади украинцу не было равных в параллельных брусьях. За его спиной остались россиянин Сергей Ельцов и гимнаст из Литвы Роберт Творогал.

К слову. Ковтун 29 мая получил первую награду на таком уровне. 17-летний спортсмен одержал победу в упражнениях на лошади. Украинец набрал 14.550 баллов и лишь на 0.1 балла опередил итальянского гимнаста Эдуардо де Росу.

Видео выступления Ковтуна

Третью награду для Украины 30 мая принесла Диана Варинская, ее результат – 14.200 балла. Спортивная гимнастка завоевала медаль в брусьях. Она уступила лишь россиянке Ульяне Перебиносовой (14.500). Тройку призерок замкнула британка Келли Джей Симм (13.650). До этого Варинская заняла 5 место в упражнениях на бревне.

Чемпионка в упражнениях на бревне Анастасия Банчинская остановилась на 6 позиции в брусьях. До этого девушка уже завоевала "золото" в упражнениях на бревне.