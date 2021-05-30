"Золотые" финалы украинцев

Для Ильи Ковтуна эта золотая медаль стала первой наградой в карьере на уровне этапов Кубка мира. Анастасия Бачинская пополнила свою копилку второй наградой такого уровня. Она впервые одержала победу на таком высоком уровне в 2019 году. Тогда Анастасия выиграла "серебро" в упражнениях на бревне.

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17-летний Ковтун одержал победу в упражнениях на коне. Украинец набрал 14.550 баллов и лишь на 0.1 балла опередил итальянского гимнаста Эдуардо де Росу.

В женской программе 17-летняя Анастасия Бачинская стала чемпионкой в упражнениях на бревне. Ее результат составил 13.250 баллов. Еще одна украинка Диана Варинская заняла высокое 5 место.

Помимо этих триумфальных финалов в вольных упражнениях Ковтун остановился в шаге от пьедестала – четвертое место. А в опорном прыжке Анастасия Мотаки стала 8-й.

Напомним, что оба гимнаста второй раз взобрались на подиум за два месяца. В апреле Ковтун выиграл "бронзу" в многоборье на чемпионате Европы. Бачинская же на континентальном первенстве стала третьей в упражнениях на бревне.

В воскресенье, 30 мая, Ковтун выступит в финале на брусьях, Варинская – на брусьях и в вольных упражнениях, а Бачинская также будет соревноваться на брусьях.