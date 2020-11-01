Мадридский "Реал" в субботу, 31-го октября, в родных стенах разгромил "Уэску". Победа в 8 туре Ла Лиги позволила мадридцам возглавить турнирную таблицу.

Реал – Уэска ​​4:1

Голы: Азар, 40, Бензема, 45, 90, Вальверде, 54 – Феррейро, 74

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"Реалу" долго не удавалось пробить оборону гостей, пока на 40-й минуте Азар не выстрелил дальним ударом, пишет 24 канал. Голкипер гостей не смог отбить удар бельгийца.

Сразу перед перерывом преимущество "сливочных" еще и удвоил Бензема. После перерыва французский нападающий ассистировал Вальверде, который из пределов штрафной прошил голкипера.

После третьего гола "Реал" расслабился и позволил "Уэске" на 74-й минуте отыграть один мяч. Феррейро на дальней штанге замкнул прострел партнера.

И все же последнее слово было за "Реалом". На 90-й минуте Карим Бензема установил счет 4:1.

Реал – Уэска ​​видеообзор