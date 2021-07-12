"Выглядят как "заробитчане": украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) представил форму, в которой наши 158 спортсменов будут участвовать в XXXII летних Олимпийских играх.

По словам дизайнеров, форма изготовлена в нежной палитре, символизирующей надежду и веру. На спинке ветровок, в которых наши спортсмены будут присутствовать на церемонии открытия, изобразили трезубец и олимпийские кольца из светоотражающего материала.

Как это было Представлена форма сборной Украины на Олимпийские игры в Токио

Как отмечают дизайнеры формы, экипировка соответствует современным дизайнерским трендам, она изготовлена из легких тканей, с учетом климатических условий Токио.



Олимпийская форма сборной Украины / Фото: НОК Украины

Украинцам форма не понравилась

В то же время болельщики с недоверием восприняли новый дизайн, раскритиковав одежду.

"Неудачная форма и цвет непонятный, выглядят, как облезлые, и с оттенком зеленого, который при чем тут, надеюсь не из-за политики"

"Такое ощущение, что ее напечатали в дешевой типографии и вывесили выгорать на солнце"

"Не будем суровы, все мы немножко выглядим как "заробитчане"



Реакция украинцев на олимпийскую форму – 2020 / Фото: скриншоты

Олимпиада в Токио: что известно

Украину на летней Олимпиаде в Токио представят 158 олимпийцев. К сожалению, игры в Токио пропустят Олег Верняев, Дмитрий Чумак и Евгений Барабанов. Последних двоих обвинили в допинге.

Олимпиада-2020 состоится с 23 июля по 8 августа.

Перед Олимпиадой с украинскими спортсменами встретился президент Владимир Зеленский.