Українці Петряк та Харатін забили дебютні голи в Угорщині: відео
Третій тур чемпіонату Угорщини виявився вдалим відразу для декількох футболістів збірної України. Ігор Харатін та Іван Петряк, які не так давно отримували виклики у національну команду, відзначилися голами за свої команди.
Півзахисник "Фехервара" Іван Петряк відзначився голом у матчі 3-го туру чемпіонату Угорщини проти "Будафока". Про це пише 24 канал.
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26-річний українець встановив остаточний рахунок зустрічі на 91-й хвилині. Команда українця перемогла з рахунком 4:1.
Дивіться відео голу Петряка
Півзахисник "Ференцвароша" Ігор Харатін відзначився голом у матчі проти "Залаегерсега". 25-річний українець зробив рахунок 2:0 на 53-й хвилині гри.
У підсумку гол Ігоря приніс "Ференцварошу" перемогу, адже господарі змогли скоротити рахунок.
Дивіться відео голу Харатіна
Після трьох турів "Фехервар" очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, набравши 5 очок. "Ференцварош" набрав 4 очки та має гру в запасі.
Торік "Ференцварош" вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини.