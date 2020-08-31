Третій тур чемпіонату Угорщини виявився вдалим відразу для декількох футболістів збірної України. Ігор Харатін та Іван Петряк, які не так давно отримували виклики у національну команду, відзначилися голами за свої команди.

Півзахисник "Фехервара" Іван Петряк відзначився голом у матчі 3-го туру чемпіонату Угорщини проти "Будафока". Про це пише 24 канал. До речі: Сергій Ребров – найкращий тренер року у чемпіонаті Угорщини 26-річний українець встановив остаточний рахунок зустрічі на 91-й хвилині. Команда українця перемогла з рахунком 4:1. Дивіться відео голу Петряка Півзахисник "Ференцвароша" Ігор Харатін відзначився голом у матчі проти "Залаегерсега". 25-річний українець зробив рахунок 2:0 на 53-й хвилині гри. У підсумку гол Ігоря приніс "Ференцварошу" перемогу, адже господарі змогли скоротити рахунок. Дивіться відео голу Харатіна Після трьох турів "Фехервар" очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, набравши 5 очок. "Ференцварош" набрав 4 очки та має гру в запасі. Торік "Ференцварош" вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини.