Костевич и Омельчук получили "бронзу" Олимпиады по стрельбе с пневматического пистолета в миксте

На Олимпийских играх в Токио был разыгран комплект наград в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. Украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук получили третью "бронзу" для Украины.

Третья медаль Украины в Токио

Украинский дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук были одними из главных претенденток на медали. Украинцы подтвердили ожидания перед соревнованиями. Елена Костевич таки воспользовалась шансом и выиграла уже свою четвертую олимпийскую награду в карьере.

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В квалификации наши спортсмены вышли с третьим результатом, уступив спортсменкам из ОКР только по дополнительным показателям.

В финальных встречах была перестрелка перестрелку одиночными выстрелами. Оба члена команды стреляли, их баллы сумувались и сравнивались с результатом соперника. Команда, выигрывает раунд, получает два очка. Соревнования продолжались до момента, пока одна из команд не набрала 16 очков.

Камбэк Сербии

Украинцы неудачно провели первый раунд, но смогли сыграть в счете 6:2. Но дальше было ужасно для Елены и Олега, сербы создали невероятный камбэк – 6:8. На это сразу отреагировал тренер Украины – взял тайм-аут, который стал полезным для украинцев.

Украина смогла вырваться вперед, создав себе гандикап в два раунда – 14:10. Лишь со второй попытки нашим стрелкам удалось перестреляли Вспаханную Арунович и Дамира Микеча и получили необходимые два очка – 16:12.

Олимпийские награды Костевич

В Токио Костевич трижды поднималась на пьедестал Олимпиады. В 2004 году украинка стала олимпийской чемпионкой в ​​Афинах из пневматического пистолета с 10 метров.

2012 стал не менее успешным – две бронзовые награды. Костевич завоевала медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и малокалиберного пистолета с 25 метров.