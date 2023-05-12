От триумфа в ЛЧ и АПЛ до борьбы за выживание: топ-интриги для украинских легионеров в Европе

Украинские футболисты выступают во многих европейских чемпионатах и соревнуются как за самые высокие места, так и за сохранение прописки. Предлагаем обзор главных задач наших соотечественников на конец сезона.

Футбольный сезон близится к концу. В большинстве лиг Европы осталось провести 3-5 туров, чтобы определить чемпионов и неудачников года. Многие украинцы выступают в зарубежных чемпионатах и их ждет решающий отрезок.

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У кого-то уже нет турнирных задач, как, например, у Михаила Мудрика из Челси или Ильи Забарного из Борнмута. 24 канал рассказывает о главных интригах для наших легионеров в конце сезона.

АНДРИЙ ЛУНИН (Реал)

Интрига: победа в ЛЧ

Положение: 1/2 финала, 1:1 против Манчестер Сити (д)

Календарь: Манчестер Сити (г),

Единственным украинцем в еврокубках остается кипер Реала Андрей Лунин. В прошлом году вратарь уже побеждал в Лиге чемпионов, но не сыграл тогда ни одного матча.

в этом же сезоне Андрей выходил в группе. Поэтому, если выиграет, может считаться полноценным чемпионом. Главная проблема для команды Анчелотти – пройти в полуфинале фаворита Манчестер Сити. Если получится, в финале придется встретиться с Миланом или Интером.

В чемпионате для Реала уже нет интриги. Золото возьмет Барселона, а вылететь из топ-четверки не получится. Разве что "бланкос" могут порадовать собственно эго и обойти соседей по городу из Атлетико. За пять туров до финиша "матрасники" впереди на 1 балл.

ВИКТОР ЦЫГАНКОВ (Жирона)

Интрига: борьба за Лигу конференций или Лигу Европы

Положение: седьмое место поровну баллов с Атлетиком и -5 баллов от шестого места.

Календарь: Сосьедад (г), Вильярреал (д), Сельта (г), Бетис (д), Осасуна (г).

Новая команда Цыганкова выдает невероятную вторую половину сезона. Команда Мичела запрыгнула на 7 строчку, дающую право на путевку в Лигу конференций. Правда, конкуренция там серьезная, четыре команды находятся на расстоянии 3-х очков.

К тому же каталонцам предстоит сыграть с прямыми конкурентами, а также с Сосьедадом, Вильярреалом и Бетисом, борющимся за место в ЛЧ. Если Жирона удачно выступит в этих играх, есть шансы даже зацепиться за Лигу Европы (5-6 места).



Виктор Цыганков / instagram.com/viktortsygankov

АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО (Арсенал)

Интрига: борьба за чемпионство в АПЛ

Положение: второе место, -1 балл от лидера

Календарь: Брайтон (д), Ноттингем Форест (г), Вулверхэмптон (д).

У Александра Зинченко единственный из украинцев еще есть шансы на чемпионство в топ-лиге. Его Арсенал за три тура до финиша идет вторым в АПЛ, отставая от Манчестер Сити на одно очко.

Правда, у манкунианцев еще есть матч в запасе, поэтому шансы "канониров" минимальны. К тому же. сам Зинченко не сыграет в последних матчах сезона из-за травмы. Но и выход в Лигу чемпионов уже стал для Арсенала большим успехом.

ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО (Эвертон)

Интрига: выживание в АПЛ

Положение: 17 место, +2 балла от зоны вылета

Календарь: Манчестер Сити (д), Вулверхэмптон (г), Борнмут (д).

В другом конце таблицы свою борьбу за выживание будет вести Виталий Миколенко из Эвертона. Мерсисайдцы только в прошлом туре смогли выбраться из зоны вылета, но их преимущество над Лидсом и Лестером составляет всего два пункта.

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Однако у соперников более трудный календарь, тогда как Эвертону, кроме выезда в МанСити, предстоит сыграть с командами, уже гарантировавшими себе прописку. К тому же два балла гандикапа могут сыграть важную роль для "ирисок".

РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ (Марсель)

Интрига: борьба за путевку в Лигу чемпионов

Положение: третье место, -2 балла от второго места, +6 от четвертого

Календар : Анже (д), Лилль (г), Брест (д), Аяччо (г)

Марсель мог рассчитывать на борьбу за золото с ПСЖ, но незапланированные потери очков с середняками заставили команду Малиновского перестать мечтать. Вместо этого поражение от Ланса в прошлом туре может оставить Марсель без прямой путевки в ЛЧ.

Только 1-2 места гарантируют себе место в группе, в то время как бронзовый призер должен сыграть в квалификации. Теперь подопечным Игоря Тудора нужно преодолевать аутсайдеров и непростой Лилль и при этом надеяться на потери очков от Ланса.

К тому же, в шести баллах позади Монако, который готов подстеречь любые потери очков от Марселя. Поэтому Малиновского и Ко ждет напряженный финиш.

ЭДУАРД СОБОЛЬ (Страсбург)

Интрига: выживание в Лиге 1

Положение: 14 место, +3 балла над зоной вылета

Календарь: Ницца (д), Труа (г), ПСЖ (д), Лорьян (г)

Эдуард перебрался в Страсбург зимой, чтобы помочь ему не вылететь в Лигу 2. В этом сезоне во Франции вылетает 4 команды, но три из них уже фактически известны – Анже, Труа и Аяччо.

Четвертым может стать как раз Страсбург, ведущий борьбу с Брестом, Осером и Нантом. Важной стала победа над последними в прошлом туре, что позволило создать гандикап над опасной зоной.



Эдуард Соболь / instagram.com/rcsa

Календарь Страсбурга посредственный, поэтому если команда одержит хотя бы две победы, то должна спастись. К сожалению, первые два матча Соболю придется пропустить, ведь в игре с Нантом он сломал нос.

ВИКТОР КОВАЛЕНКО (Специя)

Интрига: выживание в Серии А

Положение: 18 место, -3 балла от зоны спасения.

Календарь: Милан (д), Лечче (г), Торино (д), Рома (г)

Виктор Коваленко не очень часто играет за специю (всего 17 матчей за сезон). Его же команда оказалась в зоне вылета и близка к понижению в классе. За четыре тура до финиша отрыв от спасательной зоны составляет 3 балла (до Вероны).

К тому же некоторые конкуренты оторвались еще больше – Лечче на 4 очка, а Салернитана на 8. Календарь также не в пользу Специи, команду ждут две игры против борцов за ЛЧ и визит к прямому конкуренту.

Команде Коваленко обязательно нужно побеждать Лечче и Торино, а также брать хотя бы балл в статусе аутсайдера. Верона имеет схожий по силе календарь, а у Лечче он еще и легче. Поэтому Коваленко от вылета спасет разве что совпадение многих факторов.

ДРУГИЕ ЛИГИ

Кратко об интригах в чемпионатах не топ-5. Брюгге Романа Яремчука почти на 100% будет играть в Лиге конференций, ведь подняться выше 4-го места в чемпионате вряд ли получится.



Роман Яремчук / instagram.com/r.yaremchuk

В свою очередь чемпионскую гонку ведет Тарас Качараба с пражской Славией. Его команда идет второй, в двух баллах позади Спарты за 4 тура до финиша. При этом команды еще ожидает очная битва. Если же чемпионом стать не получится, Славия отправится в Лигу Европы.

Артем Громов перебрался на Кипр и пока не смог застолбить место в основе АЭКа из Ларнаки. Команда, которая в этом сезоне поиздевалась над украинскими клубами, сейчас идет третьей в чемпионате. Это позволит выйти в Лигу конференций.

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За три тура до финиша отрыв от Пафоса составляет 3 балла, а отставание от лидера Ариса – 6 очков. В то же время Омония с Артемом Бесединым и Романом Безусом уже точно финиширует шестой, вне еврокубковой зоны.

Имеет еврокубковые амбиции. Николай Кухаревич в Шотландии. Украинец выступает за идущим пятым Хиберниан и надеется попасть в Лигу конференций (4 место). Расстояние от Хартса – всего одно очко.



Николай Кухаревич / твиттер Хиберниана

У Австрии есть шансы выйти в Лигу чемпионов ЛАСК из Максимом Таловеровым. За четыре матча до конца команда идет третьей и уж точно попадет как минимум в ЛЕ. До второго Штума расстояние составляет 5 очков, а до лидера Зальбурга – 8.

Многие наши земляки выступают в Польше, но интриг с их участием уже не осталось. Ракув из Кочергиным уже стал чемпионом за три тура до финиша, а Легия Хоратина забронировала место в Лиге конференций. Вместо Краковия с Конопляной уже упустила шансы на еврокубки.

Многие украинцы играют и в Венгрии. Из самых заметных следует выделить Фехервар Евгения Макаренко да Артема Шабанова, который идет в зоне вылета за три тура до финиша Правда, расстояние от спасительной зоны составляет всего 1 балл.

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В еврокубковой зоне идет Кечкемет – второе место и 4 балла от четвертой нееврокубковой позиции. За эту команду играют украинцы Месхи и Ряшко. У них в конкурентах Дебрецен из Романчуком (-1 очко от еврозон) и Академия Пушкаша с Фаворовым (-4 балла от Лиги конференций).