Евгений Коноплянка начал матч со скамейки запасных Краковии. 33-летний атакующий полузащитник появился на поле после перерыва вместо Матеуша Бочнака, пишет 24 Канал.

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Спасательный гол украинца

23 минуты понадобилось Коноплянке, чтобы отличиться результативным действием. Евгений с мячом оказался перед воротами Медя, но с первым ударом справился голкипер. Выстрел же у украинца не удался. Однако мяч отлетел снова в Коноплянку, который уже в падении занес мяч в сетку владений Абрамовича.

Евгений сравнял счет во встрече 1:1.

Отметим, что гости размочили нули на табло на компенсированную до первого тайма минуту.

Видео гола Коноплянка за Краковию

Больше в матче голов не было. В итоге – 1:1, ничейный поединок с украинским следом.

Для Коноплянки этот гол стал 4-м в футболке Краковии в текущем сезоне-2022/2023. В общей сложности Евгений провел в этом сезоне 24 матча, в которых еще и дважды ассистировал партнерам по команде.

Напомним, что Коноплянка выступает за польский клуб с февраля 2022 года, перейдя из донецкого Шахтера, где "грел лавку".

Контракт с Краковией рассчитан до конца июня 2023г.

К слову, Краковия после 30 туров занимает 7-е место в турнирной таблице Экстраклясы, имея в своем активе 42 балла.