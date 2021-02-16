Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал об адаптации Виктора Коваленко в команде. В частности, Руслан оценил знание итальянского языка у экс-игрока Шахтера.

Как известно, 1 февраля Виктор подписал контракт с Аталантой, где будет выступать под 20-м номером на спине. Пока футболист не дебютировал за команду.

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"Я Вите сначала помогал, конечно. Он очень самостоятельный парень, много моментов, в которых я ему мог помочь, он сам все решал, очень организованный. Это в плюс ему. Это очень важно, когда приезжаешь в другую страну, в другой чемпионат, не замыкаться в себе, не стесняться", – отметил Руслан

Он пытается разговаривать по-итальянски с ребятами, как бы это смешно не звучало, но он старается, это очень важно,

– рассказал Малиновский.

Что известно о карьере Коваленко

Виктор – воспитанник академии Шахтера. Коваленко прошел все ступени и был лидером команды U19, которая играла в финале Юношеской лиги УЕФА-2015.

В составе сборной Украины U20 Виктор принимал участие в чемпионате мира и с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира, получив "Золотую бутсу".

Коваленко дебютировал за Шахтер в сезоне-2014/15. Вместе с "горняками" он стал обладателем 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок, дважды – Суперкубок Украины.



Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24