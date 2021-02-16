Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розповів про адаптацію Віктора Коваленка в команді. Зокрема, Руслан оцінив знання італійської мови у ексгравця Шахтаря.

Як відомо, 1 лютого Віктор підписав контракт з Аталантою, де виступатиме під 20-м номером на спині. Поки футболіст не дебютував за команду.

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"Я Віті спочатку допомагав, звичайно. Він дуже самостійний хлопець, багато моментів, в яких я йому міг допомогти, він сам все вирішував, дуже організований. Це в плюс йому. Це дуже важливо, коли приїжджаєш в іншу країну, в інший чемпіонат, не замикатися в собі, не соромитися", – зазначив Руслан

Він намагається розмовляти по-італійськи з хлопцями, як би це смішно не звучало, але він намагається, це дуже важливо,

– розповів Маліновський.

Що відомо про кар'єру Коваленка

Віктор – вихованець академії Шахтаря. Коваленко пройшов усі щаблі й був лідером команди U19, яка грала у фіналі Юнацької ліги УЄФА-2015.

У складі збірної України U20 Віктор брав участь у чемпіонаті світу і з 5 голами став найкращим бомбардиром турніру, отримавши "Золоту бутсу".

Коваленко дебютував за Шахтар у сезоні-2014/15. Разом з "гірниками" він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.



Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24