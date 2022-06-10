Украинцам нужны победы в спорте, – Бех-Романчук о триумфе на Бриллиантовой лиге в Риме

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала первенство на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Украинка завоевала "золото" в коронных прыжках в длину.

Бех-Романчук: Украинцы нуждаются в мотивации

Марина прокомментировала свое триумфальное выступление на турнире в столице Италии. Она рассказала о трудностях перед стартом.

До теми Бех-Романчук у вольовому стилі перемогла олімпійську чемпіонку на Діамантовій лізі у Римі

"Старт был сложным. У меня были определенные проблемы с левой ногой, с разбегом. Чувствовала дискомфорт после соревнований в Бирмингеме, не тренировалась в полную силу. Но в секторе с каждым последующим прыжком чувствовала себя лучше... Я из Украины и прыжки в длину есть большой мотивацией для меня, я наслаждаюсь этим", – сказала Бех-Романчук.

Легкоатлетка отметила, что эта награда необходима всем украинцам.

Это моя работа для своей страны, для моих людей – они нуждаются в мотивации, им нужны победы в спорте,

– подчеркнула Марина.

Отметим, что украинка потеснила с вершины олимпийскую чемпионку в Токио Малайке Михамбо.

Также на этапе Бриллиантовой лиги в Риме еще одна украинка завоевала награду. Анна Рыжикова финишировала 3-ю в беге на 400 метров с барьерами. Для легкоатлетки это самый лучший результат в сезоне.

В целом, участие в турнире в столице Италии приняли четыре украинских легкоатлета: прыгуны Андрей Проценко (высота), Марина Бех-Романчук (длина), а также бегунки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.