Бех-Романчук: Украинцы нуждаются в мотивации
Марина прокомментировала свое триумфальное выступление на турнире в столице Италии. Она рассказала о трудностях перед стартом.
До теми Бех-Романчук у вольовому стилі перемогла олімпійську чемпіонку на Діамантовій лізі у Римі
"Старт был сложным. У меня были определенные проблемы с левой ногой, с разбегом. Чувствовала дискомфорт после соревнований в Бирмингеме, не тренировалась в полную силу. Но в секторе с каждым последующим прыжком чувствовала себя лучше... Я из Украины и прыжки в длину есть большой мотивацией для меня, я наслаждаюсь этим", – сказала Бех-Романчук.
Легкоатлетка отметила, что эта награда необходима всем украинцам.
Это моя работа для своей страны, для моих людей – они нуждаются в мотивации, им нужны победы в спорте,
– подчеркнула Марина.
Отметим, что украинка потеснила с вершины олимпийскую чемпионку в Токио Малайке Михамбо.
Также на этапе Бриллиантовой лиги в Риме еще одна украинка завоевала награду. Анна Рыжикова финишировала 3-ю в беге на 400 метров с барьерами. Для легкоатлетки это самый лучший результат в сезоне.
В целом, участие в турнире в столице Италии приняли четыре украинских легкоатлета: прыгуны Андрей Проценко (высота), Марина Бех-Романчук (длина), а также бегунки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук.