Бех-Романчук: Українці потребують мотивації

Марина прокоментувала свій тріумфальний виступ на турнірі у столиці Італії. Вона розповіла про труднощі перед стартом.

До теми Бех-Романчук у вольовому стилі перемогла олімпійську чемпіонку на Діамантовій лізі у Римі

"Старт був складним. У мене були певні проблеми з лівою ногою, з розбігом. Відчувала дискомфорт після змагань у Бірмінгемі, не тренувалася в повну силу. Але у секторі з кожним наступним стрибком почувалася краще... Я з України і стрибки у довжину є великою мотивацією для мене, я насолоджуюся цим", – сказала Бех-Романчук.

Легкоатлетка зазначила, що ця нагорода необхідна для всіх українців.

Це моя робота для своєї країни, для моїх людей – вони потребують мотивації, їм потрібні перемоги у спорті,

– наголосила Марина.

Зазначимо, що українка потіснила з вершини олімпійську чемпіонку у Токіо Малайку Міхамбо.

Також на етапі Діамантової ліги у Римі ще одна українка виборола нагороду. Анна Рижикова фінішувала 3-ю у бігу на 400 метрів із бар'єрами. Для легкоатлетки це найкращий результат в сезоні.

Загалом, участь у турнірі в столиці Італії взяли чотири українські легкоатлети: стрибуни Андрій Проценко (висота), Марина Бех-Романчук (довжина), а також бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.