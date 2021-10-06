Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по борьбе

Сборная Украины смогла завоевать первую награду на чемпионате мира-2021 по борьбе. Произошло это в четвертый соревновательный день в мужской вольной борьбе.

Дебютную награду для Украины завоевал 24-летний одессит Магомед Закариев в весовой категории до 97 килограмм. Он прошел в полуфинал, где проиграл будущему чемпиону, после чего смог победить в поединке за "бронзу".

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Путь на чемпионате мира для Магомеда начался с 1/8 финала, где он победил представителя Коста-Рики. В 1/4 финала украинец смог выбить вице-чемпиона Европы-2021, турка Сулеймана Карадениза – 6:3.

Для Закариева – это дебютный взрослый чемпионат мира в карьере. Он также получал награды на мировом первенстве среди юниоров, но в пляжной борьбе.

Также для украинца – это первая медаль на уровне чемпионата мира. Для Украины – седьмая в истории "бронза" в весовой категории до 97 килограмм на чемпионатах мира.

Потерянная медаль Власова

Днем ранее украинский борец Андрей Власов не смог завоевать медаль в соревнованиях категории до 92 килограмм. В поединке за бронзу украинец уступил двукратному чемпиону мира Джейдену Коксу. Встреча закончилась со счетом 0:11.