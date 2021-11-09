Абраменко: как молодому спортсмену мне хотелось хороших условий

Украинский спортсмен заявил, что в молодости хотел получить хорошие условия, но понимал, что в России не будет своим.

Достойно внимания Все это спланировано, – олимпийский чемпион Абраменко не считает Россию однозначным агрессором

Если ты хочешь, то все срастется. Значит, не хотел. Хотя как молодому спортсмену мне хотелось хороших условий, зарплат, дальнейших перспектив. Но когда зашел разговор об этом, я не горел желанием перейти только туда и все. Прекрасно понимал – в любом случае ты будешь не своим. Лучше дома – что заслужил, то получил. Чем за деньги чувствовать себя никем на самом деле,

– сказал фристайлист.

Он добавил, что не жалел о своем решении отказаться от смены гражданства.

"Нет. Было сравнение, что там олимпийским чемпионам дарят машины – Х5 или Х6. А у нас не дарят. Но такого не было, что жаль, что я не там", – резюмировал Абраменко.

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