Украинские гребцы отличились серебряным дублем на Европейских играх-2023

В польском Кракове проходят III Европейские игры-2023. Третий соревновательный день принес две серебряные награды в копилку сборной Украины.

Сборная Украины завоевала две награды в соревнованиях байдарок-четверок и каноэ-одиночке. Суммарно на счету наших спортсменов уже 8 медалей.

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Украинский экипаж в составе Данилы Даниленко, Олега Кухарика, Ивана Семикина и Игоря Трунова финишировал вторым на дистанции 500 метров. В напряженной борьбе наши гребцы уступили 0,536 секунды команде Испании и на 0,3 опередили соперников из Сербии.

Отметим, что вчера Трунов и Кухарик добыли "золото" в соревновании байдарок-двойок на 500 метров.

Байдарка-четверка (мужчины), 500 метров

1. Испания – 1.19,964

2. Украина – 1.20,500

– 1.20,500 3. Сербия – 1.20,800

Еще одну награду в копилку сборной Украины завоевала Людмила Лузан. На дистанции 200 метров среди женщин в каноэ-одиночке украинка финишировала второй с результатом 46,937.

Это уже вторая медаль Лузан на Евроиграх. Ранее Людмила вместе с Валерией Теретой завоевала "золото" в каноэ-двойках на 500 метров.

Каноэ-одиночка (женщины), 200 метров

1. Дорота Боровская (Польша) – 46,653

2. Людмила Лузан (Украина) – 46,937

(Украина) – 46,937 3. Мария Кобера (Испания) – 47,441

Отметим, что украинские представители в гребле на байдарках и каноэ на главном мультиспортивном форуме континента в Кракове получили уже 4 награды.

В целом украинцы завоевали ужена Европейских играх-2023: 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые.