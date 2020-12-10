Украина сохранила 24 место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных мира. По итогам 2020 года Украина сохранила позицию в топ-25 сильнейших команд.
На официальном сайте ФИФА Украина располагается на 24 месте. Принимая во внимание предварительный список, то ступень нашей команды не изменилась. В копилке Украины 1 521 балл.
Примечательно Украина официально подала апелляцию на техническое поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций
В этом году было сыграно 352 международные поединки. Этот показатель стал самым низким с 1987 года. Все из-за коронавируса. По сравнению с 2019 годом, когда было сыграно рекордные 1082 матча.
Какие места занимают соперники Украины на Евро-2020 и ЧМ-2022
Ступеньки соперников на Евро-2020
- Нидерланды – 14
- Австрия – 23
- Северная Македония – 65
Соперники на отборочном турнире чемпионата мира 2022 года
- Франция – 2
- Финляндия – 54
- Босния и Герцеговина – 55
- Казахстан – 122
Следующий обновленный рейтинг ФИФА болельщики смогут увидеть 18 февраля следующего 2021-го года.
- Возглавляет список Бельгия с 1780 очками, второй идет вышеупомянутая Франция. А тройку лидеров замыкает Бразилия (1743 пункта).
- Кто расположился вблизи Украины? 23 место в активе Австрии (1531), а топ-25 лучших замыкает Перу (1512).
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