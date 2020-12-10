Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных мира. По итогам 2020 года Украина сохранила позицию в топ-25 сильнейших команд.

На официальном сайте ФИФА Украина располагается на 24 месте. Принимая во внимание предварительный список, то ступень нашей команды не изменилась. В копилке Украины 1 521 балл.

Примечательно Украина официально подала апелляцию на техническое поражение в матче со Швейцарией в Лиге наций

В этом году было сыграно 352 международные поединки. Этот показатель стал самым низким с 1987 года. Все из-за коронавируса. По сравнению с 2019 годом, когда было сыграно рекордные 1082 матча.

Какие места занимают соперники Украины на Евро-2020 и ЧМ-2022

Ступеньки соперников на Евро-2020

Нидерланды – 14

Австрия – 23

Северная Македония – 65

Соперники на отборочном турнире чемпионата мира 2022 года

Франция – 2

Финляндия – 54

Босния и Герцеговина – 55

Казахстан – 122

Следующий обновленный рейтинг ФИФА болельщики смогут увидеть 18 февраля следующего 2021-го года.

Возглавляет список Бельгия с 1780 очками, второй идет вышеупомянутая Франция. А тройку лидеров замыкает Бразилия (1743 пункта).

Кто расположился вблизи Украины? 23 место в активе Австрии (1531), а топ-25 лучших замыкает Перу (1512).