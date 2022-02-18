Украина закончила выступления на Олимпиаде-2022: наша команда завоевала только одну медаль

Зимние Олимпийские игры в Пекине 18 февраля закончились для спортсменов из Украины. Представители олимпийской сборной Украины не будут выступать в последние два дня на Играх в Пекине, которые закончатся 20 февраля.

Украина завоевала только одну медаль

На Олимпийских играх Украина завоевала только одну награду, сообщает 24 канал. Серебряную медаль завоевал фристайлист Александр Абраменко.

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Олимпийский чемпион 2018 года занял второе место в лыжной акробатике. Тем самым Абраменко стал первым украинцем, который выиграл медали на двух Олимпиадах подряд.

Кроме того, Александр – второй мультимедалист зимних Игр после Виты Семеренко.

За два дня до окончания Олимпийских игр Украина занимает 23 место в медальном зачете. В целом медали завоевали 28 стран.

Шестая Олимпиада с медалью

Для Украины это была восьмая зимняя Олимпиада. В шести случаях украинские спортсмены заканчивали Олимпийские игры хотя бы с одной наградой.

Только в 2002 и 2010 годах Украина не завоевала ни одной награды.

Третий раз в своей истории Украина заканчивает зимние Олимпийские игры с одной наградой. В 1998 году Елена Петрова принесла для Украины единственное серебро.

В 2018 году Украина также получила только одну награду – золото Абраменко.