Україна здобула тільки одну медаль

На Олімпійських іграх Україна виборола тільки одну нагороду, повідомляє 24 канал. Срібну медаль здобув фристайлист Олександр Абраменко.

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Олімпійський чемпіон 2018 року посів другу сходинку в лижній акробатиці. Тим сам Абраменко став першим українцем, який виграв медалі на двох Олімпіадах поспіль.

Окрім того, Олександр – другий мультимедаліст зимових Ігор після Віти Семеренко.

За два дні до закінчення Олімпійських ігор Україна посідає 23-е місце в медальному заліку. Всього медалі вибороли 28 країн.

Шоста Олімпіада з медаллю

Для України це була восьма зимова Олімпіада. У шести випадках українські спортсмени закінчували Олімпійські ігри бодай з однією нагородою.

Тільки у 2002 та 2010 роках Україна не завоювала жодної нагороди.

Втретє у своїй історії Україна закінчує зимові Олімпійські ігри з однією нагородою У 1998 році Олена Петрова принесла для України єдине "срібло".

У 2018 році Україна також здобула тільки одну нагороду – "золото" Абраменка.