Україна здобула тільки одну медаль
На Олімпійських іграх Україна виборола тільки одну нагороду, повідомляє 24 канал. Срібну медаль здобув фристайлист Олександр Абраменко.
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Олімпійський чемпіон 2018 року посів другу сходинку в лижній акробатиці. Тим сам Абраменко став першим українцем, який виграв медалі на двох Олімпіадах поспіль.
Окрім того, Олександр – другий мультимедаліст зимових Ігор після Віти Семеренко.
За два дні до закінчення Олімпійських ігор Україна посідає 23-е місце в медальному заліку. Всього медалі вибороли 28 країн.
Шоста Олімпіада з медаллю
Для України це була восьма зимова Олімпіада. У шести випадках українські спортсмени закінчували Олімпійські ігри бодай з однією нагородою.
Тільки у 2002 та 2010 роках Україна не завоювала жодної нагороди.
Втретє у своїй історії Україна закінчує зимові Олімпійські ігри з однією нагородою У 1998 році Олена Петрова принесла для України єдине "срібло".
У 2018 році Україна також здобула тільки одну нагороду – "золото" Абраменка.