Украина – Венесуэла 9:4
Голы: Абакшин, 5, 16, 18, Шотурма, 14, Швед, 20, Семенченко, 21, Сухов, 27, Чернявский, 32, Микитюк, 38 – Франсия, 6, Виамонте, 16, Видаль, 17, Мурилья, 30
В воскресенье, 29 сентября, состоялся четвертьфинальный матч ЧМ-2024 по футзалу Украина – Венесуэла. Соперники во второй раз встречались на уровне национальных сборных, пишет 24 Канал.
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Безумный первый тайм
Венесуэла стала настоящей сенсацией Мундиаля в Узбекистане, выбив из турнира мощную Испанию. Поэтому "сине-желтые" настраивались на матч без всякой недооценки.
К сожалению, из-за травмы остался на скамейке запасных Михаил Зварич. Его в стартовой пятерке заменил Андрей Мельник.
Первый тайм оказался очень зрелищным. Болельщики стали свидетелями восьми забитых мячей. Первыми открыли счет украинцы – Абакшин воспользовался передачей Корсуна и безупречно пробил по воротам.
После этого игра пошла на встречных курсах. После счета 3:1 в пользу "сине-желтых" венесуэльцы неожиданно сумели восстановить паритет.
Однако концовка первой половины игры была за подопечными Косенко. Украинцы забили два гола в раздевалку и сделали на счет 5:3 в свою пользу.
Историческая победа Украины
Старт второго тайма снова был за украинцами. В дебюте Семенченко воспользовался ассистом Абакшина и довел преимущество до 6:3. А на 27-й минуте голкипер "сине-желтых" Сухов совершил сольный проход от собственных ворот и пробил точно в верхний угол ворот – 7:3!
В конце этого результативного матча зрители увидели еще три забитых мяча. В итоге "сине-желтые" одержали победу со счетом 9:4 и оказалась среди четырех лучших сборных мира.
Видеообзор матча Украина – Венесуэла
Украина впервые за последние 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против Бразилии. Поединок состоится 2 октября и начнется в 18:00 по киевскому времени.