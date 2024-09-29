Украина – Венесуэла 9:4

Голы: Абакшин, 5, 16, 18, Шотурма, 14, Швед, 20, Семенченко, 21, Сухов, 27, Чернявский, 32, Микитюк, 38 – Франсия, 6, Виамонте, 16, Видаль, 17, Мурилья, 30

В воскресенье, 29 сентября, состоялся четвертьфинальный матч ЧМ-2024 по футзалу Украина – Венесуэла. Соперники во второй раз встречались на уровне национальных сборных, пишет 24 Канал.

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Безумный первый тайм

Венесуэла стала настоящей сенсацией Мундиаля в Узбекистане, выбив из турнира мощную Испанию. Поэтому "сине-желтые" настраивались на матч без всякой недооценки.

К сожалению, из-за травмы остался на скамейке запасных Михаил Зварич. Его в стартовой пятерке заменил Андрей Мельник.

Первый тайм оказался очень зрелищным. Болельщики стали свидетелями восьми забитых мячей. Первыми открыли счет украинцы – Абакшин воспользовался передачей Корсуна и безупречно пробил по воротам.

После этого игра пошла на встречных курсах. После счета 3:1 в пользу "сине-желтых" венесуэльцы неожиданно сумели восстановить паритет.

Однако концовка первой половины игры была за подопечными Косенко. Украинцы забили два гола в раздевалку и сделали на счет 5:3 в свою пользу.

Историческая победа Украины

Старт второго тайма снова был за украинцами. В дебюте Семенченко воспользовался ассистом Абакшина и довел преимущество до 6:3. А на 27-й минуте голкипер "сине-желтых" Сухов совершил сольный проход от собственных ворот и пробил точно в верхний угол ворот – 7:3!

В конце этого результативного матча зрители увидели еще три забитых мяча. В итоге "сине-желтые" одержали победу со счетом 9:4 и оказалась среди четырех лучших сборных мира.

Видеообзор матча Украина – Венесуэла

Украина впервые за последние 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира, где сыграет против Бразилии. Поединок состоится 2 октября и начнется в 18:00 по киевскому времени.