Они разделены на шесть групп по четыре участника. В плей-офф выйдут по два лидера из каждого квартета и четыре лучшие команды, которые займут третьи места.

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Кто покажет матчи сборной Украины

Подопечные Александра Косенка попали в группу C. Соперниками "сине-желтых" станут Аргентина, Ангола и Афганистан.

Сообщается, что все матчи мундиаля-2024, включая поединки национальной сборной Украины, будут транслироваться эксклюзивно на телеканалах Суспільного. Они будут доступны на таких платформах:

Спутниковые каналы Суспільне Спорт

Местные телеканалы Суспільного вещания

Диджитал-платформа Суспільне Спорт

Ютуб-канал Суспільне Спорт

Каждый матч "сине-желтых" будет осматриваться в предматчевой студии. Первое включение состоится 15 сентября в перерыве игры Афганистан – Ангола, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

Справка. Первым матчем чемпионата мира-2024 станет встреча Хорватии и Таиланд. Она начнется 14 сентября в 13.00.

Напомним, что сборная Украины начнет свой путь на турнире 15 сентября с поединка против Аргентины в 18:00.