"Украинцам просто повезло": у русских "бомбануло" из-за сборной в 1/8 финала Евро

Украинская сборная вышла в 1/8 финала чемпионата Европы – как одна из лучших команд заняла третье место. Поэтому у русских, команда которых вылетела с Евро-2020, сразу "подгорело".

Касательно выхода сборной Украины в плей-офф чемпионата высказался, в частности, бывший полузащитник российской сборной Александр Мостовой. Он заявил, что украинцам "просто повезло".

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Мостовой пожаловался, мол, у Украины было столько же очков, как и у России – тоже 3. После этого он вспомнил проигрыш в матче с австрийцами. "Восхвалять сборную Украины не надо. Просто повезло, так сложился день. Испанцы очень выиграли, и Швеция победила", – никак не может смириться с результатом нашей сборной россиянин.

Он решил "объяснить", почему в 1/8 финала чемпионата Европы не прошла сборная России. "На первом месте у нас стоит не футбол, а какие-то другие интересы", – сказал Мостовой. Впрочем, что он имеет в виду, неизвестно.

Российская сборная по футболу 21 июня проиграла команде Дании и позорно вылетела с Евро-2020. Спортсменов раскритиковали за поражение.

Подытожил свой "крик души" бывший футболист еще одной громкой фразой. Он заявил, что "сборная Украины уже должна была сидеть на чемоданах", а выходом в плей-офф обязана только успеху испанцев.

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