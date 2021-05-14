Українки у команді впевнено виграли змагання у довільній програмі.
До теми Українки Федіна та Савчук вдруге поспіль взяли "срібло" в артистичному плаванні у Будапешті
На найвищу сходинку п'єдесталу, набравши суму 95,0667, зійшли українки Марина та Владислава Алексіїви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно (запасні Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко).
У фіналі довільної програми команд змагалися сім збірних. Україна розпочала останньою і з оцінкою 95.0067 від суддів здобула у ньому перемогу.
Фінал артистичного плавання
1. Україна – 95.0067
2. Іспанія – 91.2333
3. Ізраїль – 86.8000
- На чемпіонаті Європи у Будапешті Україна вже здобула 9 медалей. Крім семи нагород, здобутих українками в артистичному плаванні, ще дві нагороди здобули представники стрибків у воду.