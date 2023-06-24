Хорватия – Украина 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 12:25)

Мужская сборная Украины по волейболу проводит яркий сезон в Золотой Евролиге-2023. "Сине-желтые" показывают суперрезультат в элитном дивизионе, пишет 24 канал.

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В квартете с Бельгией, Хорватией и Северной Македонией подопечные Угиса Крастиньша не имели равных, одержав шесть сухих побед со счетом 3:0. Это позволило украинцам выйти в "финал четырех".

Полуфинал подарил "сине-желтым" встречу с уже знакомыми хорватами. Балканцы были в группе третьими, но получили путевку в решающую стадию на правах страны-хозяйки.

На групповой стадии подопечные Крастиньша не давали хорватам получить более 22 баллов за сет. Впрочем, на этот раз балканцы дали более серьезный бой. В первом сете была равная игра и только в концовке вырвали победу в два очка.

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Впрочем, во втором Хорватия была ощутимо сильнее. Начиная со старта, балканцы лидировали до финиша, держа отрыв в 2-5 очков. На кураже хозяева продолжили зажигать в третьем сете. Однако Украина смогла переломить ход и вырвать третий сет.

На третий сет хорватов не хватило, и они его без шансов проиграли. Таким образом, Украина выходит в финал Золотой Евролиги. Там "сине-желтые" сразятся за победу с Турцией, которая в зрелищном пятисетовом полуфинале прошла Чехию.