Хорватія – Україна 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 12:25)

Чоловіча збірна України з волейболу проводить яскравий сезон у Золотій Євролізі-2023. "Синьо-жовті" показують суперрезультат в елітному дивізіоні, пише 24 канал.

До теми Збірна України з волейболу здобула шосту поспіль суху перемогу в Золотій Євролізі

У квартеті з Бельгією, Хорватією та Північною Македонією підопічні Угіса Крастіньша не мали рівних, здобувши шість сухих перемог з рахунком 3:0. Це дозволило українцям вийти у "фінал чотирьох".

Півфінал подарував "синьо-жовтим" зустріч із вже знайомими хорватами. Балканці були в групі третіми, але отримали путівку у вирішальну стадію на правах країни-господарки.

На груповій стадії підопічні Крастіньша не давали хорватам здобути більше 22-х балів за сет. Втім цього разу балканці дали більш серйозний бій. У першому сеті була рівна гра і лише в кінцівці вирвали перемогу у два очки.

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Втім у другому Хорватія були відчутно сильнішою. Починаючи зі старту, балканці лідирували до фінішу, тримаючи відрив у 2-5 очок. На куражі господарі продовжили запалювати у третьому сеті. Однак Україна змогла переломити хід та вирвати третій сет.

На третій сет хорватів не вистачило і вони його без шансів програли. Таким чином, Україна виходить у фінал Золотої Євроліги. Там "синьо-жовті" змагатимуться за перемогу з Туреччиною, яка у видовищному п'ятисетовому півфіналі пройшла Чехію.