Аж 9 медалей: Украина уверенно выиграла медальный зачет Гран-при по пулевой стрельбе в Осиеке

Наша команда продемонстрировала невероятные результаты в Хорватии, получив почти треть всех медалей. Теперь украинцы будут готовиться к Кубку мира в Джакарте.

В швейцарском Осиеке состоялся гран-при по пулевой стрельбе. Соревнование длилось с 19 по 21 января и оказалось успешным для украинских спортсменов.

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Наша команда одержала победу в медальном зачете второго этапа 2023 года. Первый игровой день подарил Украине только одно серебро. Его получил Павел Коростылев в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров.

Золотой рывок Украины

Впрочем, следующие два дня были куда более урожайными. Нашим спортсменам покорились еще 8 медалей, в том числе три золотых. Это позволило нашей команде с запасом обойти Швейцарию в зачете.

Все медали Украины на гран-при по пулевой стрельбе в Осиеке:

МЕДАЛЬ СПОРТСМЕНЫ ОРУЖИЕ ВИД СОРЕВНОВАНИЯ золото Юлия Коростылева, Павел Коростылев пневматический пистолет микст, 10 метров золото Сергей Кулиш винтовка 10 метров золото Павел Коростылев, Олег Омельчук, Виктор Банькин пневматический пистолет команда, мужчины, 10 метров серебро Павел Коростылев пневматический пистолет 10 метров серебро Вилена Бевз, Полина Колесникова, Юлия Коростылева пневматический пистолет команда, женщины, 10 метров бронза Полина Колесникова, Олег Омельчук пневматический пистолет микст, 10 метров бронза Виктория Сухорукова винтовка 10 метров бронза Виктория Сухорукова, Дарья Тихова, Снежана-София Пакликовская винтовка команда, женщины, 10 метров бронза Сергей Кулиш, Олег Царьков, Андрей Колесников винтовка команда, мужчины, 10 метров

Следующее соревнование через неделю

Гран-при в Осиеке стал вторым этапом в 2023 году. Первый состоялся в словенском Рузе, но Украина в нем не участвовала. Следующим соревнованием станет Кубок мира, который пройдет в Джакарте (Индонезия) с 27 января по 7 февраля.

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К слову, Украина первой получила лицензию на Олимпиаду-2024 в пулевой стрельбе. Достались они Сергею Кулишу (стрельба из винтовки из трех положений, 50 метров) и Павлу Коростылеву (из пневматического пистолета, 10 метров).

Медальный зачет Гран-при в Осиеке: