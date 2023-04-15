Пока WTA молчит: Украина ввела санкции против теннисистки из России, которая поддержала войну

Анастасия Гасанова показала свое кровожадное лицо, написав в соцсети пост для оправдания убийств украинцев. Поэтому на нее и других подобных теннисисток наложены санкции.

После начала полномасштабного вторжения России наше государство ввело немало санкций против представителей страны-террористки. Это касается и представителей спорта.

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В декабре прошлого года под них попали 56 спортсменов, среди которых и псевдоукраинец Анатолий Тимощук На этот раз в санкционный список попали новые представители России.

Самым громким именем теннисистка Анастасия Гасанова (№250 WTA), которая открыто поддерживает геноцид украинцев и захватническую войну ее страны. Кроме нее под санкции попали другие представительницы тенниса – Яна Сизикова, Амина Аншба, Екатерина Макарова, Александра Поспелова.

Другие представители спорта в списке:

Игорь Акинфеев (футбол)

Елизавета Туктамышева (фигурное катание)

Марк Кондратюк (фигурное катание)

Вероника Степанова (лыжный спорт)

Ксения Шойгу (президент федерации триатлона РФ)

Антон Чупков (плаванье)

Светлана Ишмуратова (биатлон)

Гасанова одобряет геноцид украинцев

Отметим, что пока российские спортсмены пытаются играть в "спортивной политике" и оставаться "нейтральными" для международных организаций, 23-летняя Гасанова решила показать свое настоящее лицо. В октябре прошлого года Анастасия опубликовала в инстаграмме пост о войне.

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Он оказался наполнен сугубо пропутинскими пропагандистскими тезисами о якобы "хозперевороте" в 2014 году, нацистах, освобождении Донбасса и благих целях "специальной военной операции". Интересно, что после начала войны теннисистка не раз тренировалась в Украине.

К примеру, в 2014 году она была в Одессе, а к сезону-2022 готовилась в Киеве. При этом WTA никак не реагирует на абсолютно ненейтральную позицию Гасановой и позволяет ей и дальше выступать в туре.