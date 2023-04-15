Пока WTA молчит: Украина ввела санкции против теннисистки из России, которая поддержала войну
Источник:сайт Президента Украины
Анастасия Гасанова показала свое кровожадное лицо, написав в соцсети пост для оправдания убийств украинцев. Поэтому на нее и других подобных теннисисток наложены санкции.
После начала полномасштабного вторжения России наше государство ввело немало санкций против представителей страны-террористки. Это касается и представителей спорта.
По теме "Украина чувствует себя обманутой": Дмитрий Кулеба призвал Лондон не пускать россиян на Уимблдон
В декабре прошлого года под них попали 56 спортсменов, среди которых и псевдоукраинец Анатолий Тимощук На этот раз в санкционный список попали новые представители России.
Самым громким именем теннисистка Анастасия Гасанова (№250 WTA), которая открыто поддерживает геноцид украинцев и захватническую войну ее страны. Кроме нее под санкции попали другие представительницы тенниса – Яна Сизикова, Амина Аншба, Екатерина Макарова, Александра Поспелова.
Другие представители спорта в списке:
- Игорь Акинфеев (футбол)
- Елизавета Туктамышева (фигурное катание)
- Марк Кондратюк (фигурное катание)
- Вероника Степанова (лыжный спорт)
- Ксения Шойгу (президент федерации триатлона РФ)
- Антон Чупков (плаванье)
- Светлана Ишмуратова (биатлон)
Гасанова одобряет геноцид украинцев
Отметим, что пока российские спортсмены пытаются играть в "спортивной политике" и оставаться "нейтральными" для международных организаций, 23-летняя Гасанова решила показать свое настоящее лицо. В октябре прошлого года Анастасия опубликовала в инстаграмме пост о войне.
Стоит знать Поклонники кровавых рублей: какие спортивные федерации допустили россиян к соревнованиям
Он оказался наполнен сугубо пропутинскими пропагандистскими тезисами о якобы "хозперевороте" в 2014 году, нацистах, освобождении Донбасса и благих целях "специальной военной операции". Интересно, что после начала войны теннисистка не раз тренировалась в Украине.
К примеру, в 2014 году она была в Одессе, а к сезону-2022 готовилась в Киеве. При этом WTA никак не реагирует на абсолютно ненейтральную позицию Гасановой и позволяет ей и дальше выступать в туре.