Второй день турнира в финской Руке принес сборной Украины серебряную награду. Медаль завоевал украинский фристайлист Дмитрий Котовский.

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В суперфинал турнира пробились два украинских спортсмена – Дмитрий Котовский (лучший результат – 119,03 балла) и Александр Окипнюк (105,30).

В финале украинцы соревновались с титулованным канадцем Михой Фонтеном и швейцарцем Ноэ Ротом. Первым выполнил прыжок Окипнюк, получивший 88,05 баллов.

Котовский показал второй лучший результат 122,13 балла, что позволило ему занять второе место. Окипнюк в итоге финишировал на пятом месте.

Кубок Европы. Рука (Финляндия) – второй день (мужчины)

1. Александр Дюшен (Канада) – 127.88

2. Дмитрий Котовский (Украина) – 122.13

3. Эмиль Надье (Канада) – 111.93

4. Ноэ Рот (Швейцария) – 108.41

5. Александр Окипнюк (Украина) – 88.05

6. Миха Фонтен (Канада) – 80.53

Отметим, что в первый день соревнований два украинских фристайлиста завоевали медали турнира в Руке: Александр Окипнюк выиграл золото, а Максим Кузнецов – бронзу.

Что известно о Дмитрии Котовском

Дмитрий Котовский – 21-летний украинский фристайлист из Ровенской области.

На зимней Олимпиаде-2022 спортсмен занял 15 место.

На чемпионате мира 2021 года Дмитрий занял пятое место в личных соревнованиях.

Важно! Второй этап Кубка Европы состоится 17 – 19 марта, когда соревнование примет австрийский Гайссау-Гинтерси.