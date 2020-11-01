Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) определилась со странами, где планируется провести финальную часть мужского чемпионата Европы по волейболу 2023 года. В их числе оказалась и Украина.

Об этом руководству ФВУ лично сообщил глава ЕКВ Александар Боричич. Украина станет одной из четырех стран-хозяек турнира, а матчи могут пройти в трех украинских городах.

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Чемпионат Европы на новой арене

Руководство ФВУ лелеет надежду, что эти грандиозные континентальные соревнования состоятся на новой современной арене, построенной совместными усилиями государства и спонсоров.

К тому же, ЕКВ возьмет на себя часть финансирования, так как заинтересована в географическом расширении форума.

Также на церемонии празднования 95-летия украинского волейбола Александар Боричич вручил Михаилу Мельнику специальную награду ЕКВ как руководителю одной из самых прогрессивных европейских национальных федераций последних лет.

Справка! Ранее Украина никогда не проводила мужской чемпионат Европы по волейболу.