Украина впервые в истории получила право провести волейбольный чемпионат Европы
Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) определилась со странами, где планируется провести финальную часть мужского чемпионата Европы по волейболу 2023 года. В их числе оказалась и Украина.
Об этом руководству ФВУ лично сообщил глава ЕКВ Александар Боричич. Украина станет одной из четырех стран-хозяек турнира, а матчи могут пройти в трех украинских городах.
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Чемпионат Европы на новой арене
Руководство ФВУ лелеет надежду, что эти грандиозные континентальные соревнования состоятся на новой современной арене, построенной совместными усилиями государства и спонсоров.
К тому же, ЕКВ возьмет на себя часть финансирования, так как заинтересована в географическом расширении форума.
Также на церемонии празднования 95-летия украинского волейбола Александар Боричич вручил Михаилу Мельнику специальную награду ЕКВ как руководителю одной из самых прогрессивных европейских национальных федераций последних лет.
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