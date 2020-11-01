Україна вперше в історії отримала право провести волейбольний чемпіонат Європи
Європейська Конфедерація волейболу (ЄКВ) визначилася з країнами, де планується провести фінальну частину чоловічого чемпіонату Європи з волейболу 2023 року. У їх числі опинилася і Україна.
Про це керівництву ФВУ особисто повідомив очільник ЄКВ Александар Борічіч. Україна стане однією з чотирьох країн-господарок турніру, а матчі можуть пройти в трьох українських містах.
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Чемпіонат Європи на новій арені
Керівництво ФВУ плекає надію, що ці грандіозні континентальні змагання відбудуться на новій сучасній арені, побудованій спільними зусиллями держави і спонсорів.
До того ж, ЄКВ візьме на себе частину фінансування, так як зацікавлена в географічному розширенні форуму.
Також на церемонії святкування 95-річчя українського волейболу Александар Борічіч вручив Михайлу Мельнику спеціальну відзнаку ЄКВ як керівнику однієї з найбільш прогресивних європейських національних федерацій останніх років.
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