В Украине впервые состоится чемпионат мира по карате

Украина получила право на проведение континентального первенства на заседании исполнительного комитета Европейской федерации карате (EKF).

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Заявку на проведение турнира Украина подавала еще в ноябре 2021 года. И даже несмотря на полное масштабное вторжение России, нашей стране удалось выиграть статус хозяйки соревнований.

"Россия напала на Украину и осуществляет спланированный геноцид нашей нации", – заявил первый президент ФКУ Сергей Левчук, впервые выступивший на заседании в качестве члена исполнительного комитета EKF.

Они хотят уничтожить нас только потому, что мы хотим быть свободными и независимыми. Если им удастся, они не остановятся,

– добавил он.

"В начале Второй мировой войны, как вы помните, сильные страны не вступились за Чехословакию и Польшу, потому что боялись Гитлера и думали, что он остановится после того, как завоюет эти страны. Он не остановился... Как результат, 60 миллионов людей погибли, и война имела последствия для всех без исключения стран Европы. Сегодня Украина находится на передовой войне между демократией и авторитаризмом", – добавил Левчук.

Где состоятся следующие чемпионаты Европы по карате

2023 – Гвадалахара (Испания)

2024 – Сплит (Хорватия)

2025 – Баку (Азербайджан)

2026 – Украина (город пока не выбран)

Обратите внимание! Чемпионат Европы-2023 должна была принять Россия, однако у нее забрали это право после вторжения в Украину. Лучшие каратисты со всей Европы должны были уехать в Москву.

Историческое решение для Украины