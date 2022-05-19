Терлюга: Украинцы – мужественны и продолжают бороться каждый день

Также спортсменка активно освещает последние события в своей родной стране. В соцсетях она публикует сообщения, где речь идет о преступлениях оккупантов.

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В своем инстаграмме она прокомментировала фотографию Владимира Зеленского, где изображен разрушенный спортивный зал.

"Мои дорогие друзья, ничего не идет к лучшему. россияне все еще убивают, ежедневно бомбятся украинские города, некоторые территории Украины оккупированы российскими солдатами, которые пытаются навязать свои правила жизни! российская пропаганда просто безумна. Не могу слушать этот бред и не могу вообразить людей, которые в это верят", – отметила каратистка.

Спортсменка поблагодарила мировое сообщество и всех, кто помогает Украине приблизить победу.

Украинцы – мужественны и продолжают бороться каждый день! Мы стараемся сохранить нашу свободу и построить будущее без пути и российских законов! Спасибо всем, кто поддерживает Украину в это тяжелое время! Ваши хорошие слова и действия для нас очень важны!! Мы никогда не забудем вашу помощь!

– написала Терлюга.

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