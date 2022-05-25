В Україні вперше відбудеться чемпіонат світу з карате

Україна отримала право на проведення континентальної першості під час засідання виконавчого комітету Європейської федерації карате (EKF).

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Заявку на проведення турніру Україна подавала ще в листопаді 2021 року. Та навіть попри повне масштабне вторгнення Росії, нашій країні вдалося виграти статус господарки змагань.

"Росія напала на Україну та здійснює спланований геноцид нашої нації", – заявив перший президент ФКУ Сергій Левчук, який уперше виступив на засіданні як член виконавчого комітету EKF.

Вони хочуть знищити нас лише тому, що ми хочемо бути вільними й незалежними. Якщо їм вдасться, вони не зупиняться,

– додав він.

"На початку Другої світової війни, як ви пам'ятаєте, сильні країни не вступилися за Чехословаччину та Польщу, тому що боялися Гітлера й думали, що він зупиниться після того, як завоює ці країни. Він не зупинився... Як результат, 60 мільйонів людей загинули, і війна мала наслідки для всіх без винятку країн Європи. Сьогодні Україна перебуває на передовій війни між демократією та авторитаризмом", – додав Левчук.

Де відбудуться наступні чемпіонати Європи з карате

2023 – Ґвадалахара (Іспанія)

2024 – Спліт (Хорватія)

2025 – Баку (Азербайджан)

2026 – Україна (місто поки що не обрано)

Зверніть увагу! Чемпіонат Європи-2023 мала прийняти Росія, проте в неї забрали це право після вторгнення в Україну. Найкращі каратисти з усієї Європи повинні були з'їхати у Москву.

Історичне рішення для України