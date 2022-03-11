Украина впервые в истории выиграла медальный зачет Паралимпийских игр по биатлону
Источник:Tribuna.com
Украинская паралимпийская сборная Украины по биатлону завершила соревнования на Паралимпийских играх в Пекине.
Впервые в истории
Украинская команда по парабиатлону получила 22 награды, восемь из которых золотые. Это позволило нашей команде впервые в истории выиграть медальный зачет Паралимпиады в биатлоне.
К слову Украина поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2022
Перед этим украинские паралимпийцы на протяжении 16 лет уступали Россию. На этих играх российская сборная была отстранена из-за военной агрессии на территории Украины.
Всего на счету украинской команды 25 наград (9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых).
Медали украинцев:
- Оксана Шишкова – три "золота" и два "серебра"
- Виталий Лукьяненко – два "золота" и "серебро"
- Людмила Ляшенко – "золото", "серебро" и "бронза"
- Александр Казик – "золото" и "серебро"
- Григорий Вовчинский – "золото", "серебро" и две "бронзы"
- Ирина Буй – "золото"
- Тарас Радь – два "серебра" и "бронза"
- Александра Кононова – "серебро"
- Анатолий Ковалевский – "серебро"
- Дмитрий Суярко – две "бронзы"
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