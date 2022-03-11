Вперше в історії

Українська команда з парабіатлону здобула 22 нагороди, вісім з яких золоті. Це дозволило нашій команді уперше в історії виграти медальний залік Паралімпіади в біатлоні.

До слова Україна піднялася на друге місце у медальному заліку Паралімпіади-2022

Перед цим українські паралімпійці упродовж 16 років поступалися Росії. На цих іграх російська збірна була відсторонена через військову агресію на території України.

Загалом на рахунку української команди 25 нагород (9 золотих, 10 срібних та 6 бронзових).

Медалі українців:

Оксана Шишкова – три "золота" та два "срібла"

Віталій Лук'яненко – два "золота" та "срібло"

Людмила Ляшенко – "золото", "срібло" та "бронза"

Олександр Казік – "золото" та "срібло"

Григорій Вовчинський – "золото", "срібло" та дві "бронзи"

Ірина Буй – "золото"

Тарас Радь – два "срібла" та "бронза"

Олександра Кононова – "срібло"

Анатолій Ковалевський – "срібло"

Дмитро Суярко – дві "бронзи"



Медалі українців на Паралімпіаді 11 березня / Інфографіка 24 каналу

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