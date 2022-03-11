Впервые в истории

Украинская команда по парабиатлону получила 22 награды, восемь из которых золотые. Это позволило нашей команде впервые в истории выиграть медальный зачет Паралимпиады в биатлоне.

К слову Украина поднялась на второе место в медальном зачете Паралимпиады-2022

Перед этим украинские паралимпийцы на протяжении 16 лет уступали Россию. На этих играх российская сборная была отстранена из-за военной агрессии на территории Украины.

Всего на счету украинской команды 25 наград (9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых).

Медали украинцев:

Оксана Шишкова – три "золота" и два "серебра"

Виталий Лукьяненко – два "золота" и "серебро"

Людмила Ляшенко – "золото", "серебро" и "бронза"

Александр Казик – "золото" и "серебро"

Григорий Вовчинский – "золото", "серебро" и две "бронзы"

Ирина Буй – "золото"

Тарас Радь – два "серебра" и "бронза"

Александра Кононова – "серебро"

Анатолий Ковалевский – "серебро"

Дмитрий Суярко – две "бронзы"

Медали украинцев на Паралимпиаде 11 марта / Инфографика 24 канала

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