Украина – Венгрия 2:0

Голы: Кравец, 27, Овдейчук, 90

Поединок против Венгрии не имел ни одного турнирного значения для украинок. Поражение в предыдущем матче от Шотландии стало роковым в борьбе за чемпионат мира-2023 (0:4).

Венгрия и Украина разошлись в первой встрече победой венгров – 4:2, пишет 24 канал.

Интересно узнать Лидер Динамо Цыганков поможет семье 7-летней девочки, пострадавшей при обстреле Киева

Однако у украинских футболисток была своя мотивация. Подопечные Луиса Кортеса хотели реабилитироваться в глазах болельщиков за фиаско от шотландок.

На 20-й минуте Козлова классно использовала ошибку защитницы, но в момент ее удар заблокировала еще одна венгерка. Мяч пролетел у дальней стойки ворот гостей.

Уже через семь минут хозяйки открыли счет в матче. Кравец лучше всего сыграла на втором этаже и головой отправила мяч в ворота – 1:0.

Венгерские футболистки ответили очень остро. Весо классно убрала опекунту и в упор расстреляла владения Украины. Самсон продемонстрировала какие-то чудеса реакции на линии ворот.

Еще несколько случаев упустили девушки в первом тайме, который закончился минимальной победой украинок.

После отдыха снова в центре внимания была Кравец. Дарья опасно пробила головой, на добивании была Козлова, но и с ее ударом справилась венгерская голкиперка.

Гол Панцулаи отменили из-за офсайда.

Однако украинки удвоили цифры на табло. наши девушки забрали мяч у соперниц. Овдийчук отозвалась на классное заброс на ход, догнала мяч и уверенно обыграла голкиперку ​​Венгрии – 2:0.

Сборная Украины взяла реванш у Венгрии за поражение в первом матче.

Венгрия с 9 очками остается третьей. Украинки вплотную приблизились к соперницам – чертвертая позиция с 7 баллами.

Аутсайдером группы есть Фарерские острова. Испания и Шотландия занимают первые два места в группе "В".

Украина – Венгрия: видеообзор матча