Україна – Угорщина 2:0

Голи: Кравець, 27, Овдійчук, 90

Поєдинок проти Угорщини не мав жодного турнірного значення для українок. Поразка у попередньому матчі від Шотландії стала фатальною у боротьбі за чемпіонат світу-2023 (0:4).

Угорщина та України розійшлись у першій зустріч перемогою угорок – 4:2, пише 24 канал.

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Однак в українських футболісток була своя мотивація. Підопічні Луїса Кортеса хотіли реабілітуватись в очах уболівальників за фіаско від шотландок.

На 20-й хвилині Козлова класно використала помилку захисниці, але в останній момент її удар заблокувала ще одна угорка. М'яч пролетів поблизу дальньої стійки воріт гостей.

Вже через сім хвилин господарки таки відкрили рахунок у матчі. Кравець найкраще зіграла на другому поверсі та головою відправила м'яч у ворота – 1:0.

Угорські футболістки відповіли дуже гостро. Ваго класно прибрала опікунку та впритул розстріляла володіння України. Самсон продемонструвала якісь дива реакції на лінії воріт.

Ще декілька нагод змарнували дівчата у першому таймі, який закінчився мінімальною перемогою українок.

Після відпочинку знову у центрі уваги була Кравець Дар'я небезпечно пробила головою, на добиванні була Козлова, але і з її ударом впоралась угорська голкіперка.

Гол Панцулаї скасували через офсайд.

Однак українки таки подвоїли цифри на табло. наші дівчата забрали м'яч у суперниць. Овдійчук відгукнулась на класне закидання на хід, наздогнала м'яч та впевнено переграла голкіперку Угорщини – 2:0.

Збірна України взяла реванш в Угорщини за поразку у першому матчі.

Угорщина з 9 очками залишається третьою. Українки впритул наблизились до суперниць – четверта позиція з 7 балами.

Аутсайдером групи є Фарерські острови. Іспанія та Шотландія займають перші два місця у групі "В".

Україна – Угорщина: відеоогляд матчу