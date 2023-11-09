Украина – Венгрия: онлайн-трансляция первого матча Дмитрия Христича в хоккейной сборной

"Сине-желтые" отправились в Будапешт на свой первый турнир под руководством нового тренера. Следите за матчем нашей хоккейной сборной у нас на сайте!

В октябре сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера. С должности ушел Вадим Шахрайчук, обвиненный в наличии российского паспорта, пишет 24 канал.

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На его позицию был назначен эксигровщик НХЛ Дмитрий Христич. Первым вызовом для наставника станет Мемориал Томаша Шаркози, с 9 по 11 ноября пройдет в Будапеште.

Наша команда будет противостоять Италии, Словении и Венгрии. Именно с матчем против хозяев турнира начинают подопечные Христича. Перед тренером стоит задача подготовить команду к играм 2024 года в рамках дивизиона ИС и квалификации на Олимпийские игры-2026.

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На этот сбор коуч вызвал 23 игрока, десять из которых – легионеры. Матч против Венгрии состоится 9 ноября. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

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