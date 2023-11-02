В середине октября Дмитрий Христич возглавил тренерский штаб сборной Украины по хоккею. Специалист пришел на место Вадима Шахрайчука, обвиняемого в наличии российского паспорта.

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Главные цели тренера

Уже скоро команда впервые соберется под руководством нового тренера на Мемориал Томаша Шаркози в Будапеште. В преддверии собрания Дмитрий Христич провел пресс-конференцию. 24 канал рассказывает, о чем говорил коуч.

Благодарен федерации за то, что доверили мне столь важную миссию. Я связан с хоккеем всю жизнь, поэтому приложу все усилия, чтобы отдать все знания игрокам сборной. Мы обязались выйти в дивизион ИА. Будем готовиться и в конце концов выигрывать. Должность ответственная. Я был с федерацией несколько лет в контакте. Знаю, что делается в украинском хоккее и принял это предложение с большой благодарностью и пониманием ответственности,

– отметил тренер.

Дмитрий впервые с начала полномасштабной войны приехал в Киев. 24 февраля он встретил в Кременчуге, после чего уехал заграницу. Христич рассказал о поддержке Украины в Канаде.

Только сейчас попал в страну, пока все спокойно. Мы все верим в нашу победу и все будет хорошо благодаря нашим ВСУ. Заграницей все интересуются тем, что происходит в Украине. В Канаде любят хоккей, потому эти два обстоятельства совпали. Был интерес к хоккею в Украине. В том же Виннипеге много украинцев нам разрешили играть на большой арене. Ребята были взволнованы, ведь никогда не играли перед такой публикой. Это было полезно для них,

– рассказал Христич.

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Кто такой Ник Филан

Уже известно, что в тренерскую команду 54-летнего специалиста войдут Олег Шафаренко из Сокола, а также канадец Ник Филан. Главный тренер рассказал о появлении иностранца в штабе и его функциях.

С Ником я общался с декабря прошлого года, встретились с ним во время поездки по Канаде. Знаю его направления как специалиста по хоккею, его глубокие знания тренировочного процесса и формирование команды. Он будет давать нам информацию, которую будем использовать для достижения целей. На нем будет разбор соперников, он будет следить за игроками за границей, в первую очередь – тех, кто выступает в Северной Америке с прицелом на чемпионат мира.

– подытожил Дмитрий Анатольевич.

Что ждет сборную Украины в 2024 году

Отметим, что на Мемориале Томаша Шаркози Украина будет противостоять Венгрии, Словении и Италии. Матчи будут проходить в Будапеште с 9 по 11 ноября.

Уже в следующем году "сине-желтых" ждет старт квалификации на Олимпиаду-2026, а также матчи чемпионата мира в дивизионе ІВ. Соперниками Украины станут Эстония, Китай, Нидерланды, Литва и Испания. Победитель получит повышение в лиге ІА.

Справка. Дмитрий Христич – самый результативный украинский в истории НХЛ, он набрал 596 очков в 811 матчах. Украинец в свое время выступал в составах Вашингтона, Лос-Анджелеса, Бостона и Торонто. К тому же, он был помощником главного тренера в сборной Украины (2008-2012 и 2021-2022).