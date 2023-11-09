У жовтні збірна України з хокею отримала нового головного тренера. З посади пійшов Вадим Шахрайчук, якого звинуватили у наявності російського паспорта, пише 24 канал.

До теми Коуч збірної України з хокею відреагував на можливий допуск Росії до Олімпіади: що казав Христич

На його позицію був призначений ексгравець НХЛ Дмитро Христич. Першим викликом для наставника стане Меморіал Томаша Шаркозі, який з 9 по 11 листопада пройде в Будапешті.

Наша команда протистоятиме Італії, Словенії та Угорщині. Саме із матчем проти господарів турніру починають підопічні Христича. Перед тренером стоїть завдання підготувати команду до ігор 2024 року в рамках дивізіону ІВ та кваліфікації на Олімпійські ігри-2026.

Читайте також "Будемо готуватися і вигравати": тренер збірної України з хокею – про цілі команди та свій штаб

На цей збір коуч викликав 23 гравців, десять з яких – легіонери. Матч проти Угорщини відбудеться 9 листопада. Початок – о 19:30 за київським часом.

Дивіться матч Україна – Угорщина онлайн