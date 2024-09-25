Испания – Венесуэла 1:2
Голы: Гомес, 24 – Виялобос, 13, Карреньо, 40
Фаворитом отчетного поединка небезосновательно считалась команда Испании. Действующие бронзовые призеры Евро-2022 еще ни разу не уступали на турнире, пишет 24 Канал.
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Сюрприз от аутсайдера
Зато футзалисты Венесуэлы только второй раз играли на чемпионатах мира. В 1/8 финала южноамериканцы попали с третьего места квартета F.
Испанцы в течение первой половины встречи преобладали над соперником. Они больше контролировали мяч и чаще угрожали воротам венесуэльцев. Однако первыми забили именно аутсайдеры матча.
На 13-й минуте встречи вратарь Хосе Виялобос от собственных ворот перебросил голкипера испанцев. Гол оказался очень эффектным.
Видео гола Виялобоса
Футзальная "фурия роха" восстановила паритет в начале второго тайма. Рауль Гомес удачно сыграл на добивании и сделал счет равным – 1:1.
Однако это был день Венесуэлы! На последней минуте основного времени Виктор Карреньо ударом от стойки забил победный гол.
Венесуэла сенсационно победила Испанию и вышла в четвертьфинал Мундиаля. На этой стадии она встретится с командой Украины.
Матч Украина – Венесуэла состоится в воскресенье, 29 сентября. Игра начнется в 18:00.